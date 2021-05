D'Weltgesondheetsorganisatioun schwätzt vun enger historescher Decisioun.

D'USA ginn an der Patent-Diskussioun no a si bereet, d'Schutzrechter op Vaccinen auszesetzen. Och d'EU-Kommissioun mécht an dëser Saach d'Dier op fir Diskussiounen.

Lo gëtt gehofft, datt déi weltwäit Produktioun weider kann acceleréiert ginn.

Diskussiounen ëm Impfstoff-Patenter / vum Pit Everling

D'Patenter, also d'Protektiounsrechter fir Erfindunge géingen eng nach méi grouss Vaccinsproduktioun verhënneren, argumentéieren eng Partie Hëllefsorganisatioune scho méi laang. Zesumme mat méi wéi 100 Länner setze si sech zënter Méint fir en Aussetze vun dëse Patenter an.

D'Initiativ koum vu Südafrika an Indien. D'Zil ass et, méi Gerechtegkeet bei de Vaccinen ze kréien.

Méi aarm Länner reprochéieren de méi räichen Natiounen, de Vaccin fir sech ze reservéieren. D'Diffusioun vun der Produktioun géing duerch d'Patenter onméiglech gemaach ginn.

Bis ewell hu virun allem Industrielänner sech géint eng Suspendéierung vum intellektuelle Propriétéitsrecht gestäipt, dorënner d'USA.

Pharmakonzerner wéi Pfizer a Moderna hunn hire Siège an de States. D'Decisioun vu Washington koum dofir ëm sou iwwerraschend. D'USA stéingen zwar hanner dem Patentrecht, mä d'Pandemie wier eng global Kris an aussergewéinlech Schrëtt wieren néideg, heescht et an enger Deklaratioun.

Nom amerikanesche Virstouss weist sech och Bréissel op dësem Punkt oppe fir Diskussiounen. D'Kommissiounspresidentin Ursula von der Leyen rifft op alle Fall all d'Länner, déi Vaccin produzéieren, op, Exporter ze erlaben an alles drun ze setzen, fir datt Liwwerketten net gestéiert ginn.

Wou d'Initiativ guer net gutt ukënnt, ass an der Pharma-Branche, domadder géing d'Sécherheet verluer goen, heescht et zum Beispill vun der amerikanescher Handelsgrupp fir Pharma-Fuerschung a Produktioun. Et géing e Risk bestoen, datt méi gefälschten Impfstoffer an den Ëmlaf kéimen.

D'Aktie vu Pfizer a Moderna hunn no der US-Annonce iwwregens däitlech noginn.