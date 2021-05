E puer Méint gouf eng 47 Joer al Fra vermësst. Duerch Zoufall gouf si matzen am Diamond Fork Canyon erëmfonnt.

Eng leschte Kéier gouf si am November 2020 gesinn. Hiren Auto stoung ronn 80 Kilometer südëstlech vu Salt Lake City. Wärend Wochen hu Secouristen am Gebitt no hir gesicht, allerdéngs ouni Erfolleg.

Wéi Hëllefer e Sonndeg op der Sich no hirer Dron waren, déi erofgefall ass, si si op déi Fra gestouss, déi zanter 5 Méint als vermësst gegollt huet.

De "Guardian" schreift, dass d'Police dovunner ausgeet, dass d'Fra fräiwëlleg am Diamond Fork Canyon gelieft huet. Si hat e bëssen Iessen dobäi an huet de Beamte géintiwwer erkläert, dass si sech och vu Gras a Mooss erniert huet. D'Waasser hätt si aus dem Floss gedronk. Et goufe keng kierperlech Blessure bei hir entdeckt, si war awer schwaach op de Been an ëwwergewiichteg, heescht et vun der Police. Si koum fir eng Kontroll an d'Spidol.