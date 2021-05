An der Nuecht op e Freideg gouf et an der brasilianescher Milliounemetropol Rio de Janeiro op d'mannst 25 Doudesaffer.

D’Police war schwéier arméiert an eng vun de Favelas eragaangen, wouropshin eng reegelrecht Zort Klengkrich ausgebrach ass. D’Razzia huet sech géint Drogenhändler geriicht, déi beschëllegt ginn, Mannerjäreger fir sech schaffen ze loossen. D’Police selwer schwätzt vu 24 Verdächtegen, déi erschoss gi wieren an ee Polizist, deen ëm d‘Liewe koum.