E Freideg koum et um Tempelbierg am Oste vu Jerusalem zu uergen Ausernanersetzungen tëscht Palestinenser an der israelescher Police.

Op d'mannst 49 Palestinenser a sechs Poliziste goufen dobäi blesséiert, dat hunn d'Rettungsekippen an d'Police matgedeelt. D'USA hunn zur Deseskalatioun opgeruff. D'Poliziste si mat Patrounen aus Gummi géint d'Palestinenser virun der Al-Aksa-Moschee virgaangen. Dosende Schëss waren ze héieren. Informatioune vun der Police no, déi d'Zougäng zum Tempelbierg iwwerwaacht, goufen d'Beamte vun "honnerte Randaléierer" mat "Steng, Fläschen an anere Géigestänn" beworf. Eng Partie Demonstrante gouf festgeholl.