Rieds geet vu privaten a beruffleche Kommunikatiounen aus dem Zäitraum Abrëll bis Juli 2017.

Wéi d'Washington Post schreift, hätt d'Regierung vum Ex-President Trump viru 4 Joer heemlech d'Telefone vu Reporter iwwerwaacht. E puer vun hire Journaliste wäre vum Justizministère informéiert ginn, dass hinne géingen Donnéeë virleien iwwer hir privat a berufflech Kommunikatiounen tëscht Abrëll a Juli 2017. Erklärunge kruten si awer keng.

An deem Zäitraum hunn d'Journalisten un engem Artikel geschafft iwwert een Treffe vum Trump senge Beroder, dem spéidere Justizminister Jeff Sessions an dem russesche Botschafter virun der Presidentschaftswal 2016.

D'Journaliste fuerderen elo, dass d'Grënn fir dës Iwwerwaachung solle genannt ginn. D'Aarbecht vun der Press wär nämlech och duerch een Zousazartikel an der amerikanescher Verfassung protegéiert an d'Pressefräiheet garantéiert. Wann awer eng Regierung d'Journalisten an deenen hir Quellen ausspionéiert, da wär d'Pressefräiheet net méi garantéiert, sou mellt sech d'Biergerrechtsorganisatioun ACLU zu Wuert.