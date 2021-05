7 Joer no der Maidan-Revolutioun war den Ausseminister Jean Asselborn mat enger Delegatioun vu senge Benelux-Homologen zréck an der ukrainescher Haaptstad.

D’Rees goung op d’Kontaktlinn tëscht dem ukrainesche Militär an de separatistesche Rebellen am Donbass. Um Programm stoungen och Gespréicher mam President Zelenski an dem Ausseminister Kuleba vun der Ukrain.



De Petz Bartz hat d’Geleeënheet, fir sech mam Ausseminister iwwert déi rezent Entwécklung vun der Situatioun am Land z’ënnerhalen.

Ausseminister Jean Asselborn op Auslandsvisitt an der Ukrain (7.5.21)

7 Joer ass d'Maidan-Revolutioun hir. D'Leit gounge jo deemools méintelaang op d'Strooss, well d'ukrainesch Regierung refuséiert hat, en Associéierungs-Ofkommes mat der EU ze ënnerschreiwen. Bei de Protester koume méi wéi 80 Mënschen ëm d'Liewen. Dës Woch war den Ausseminister Jean Asselborn mat sengen Homologen aus der Belsch an aus Holland zréck op Kiew.

Et goung mat Helikopter vum ukrainesche Militär op d’Front, déi d’Rebellen am Osten vun der Ukrain géint déi pro-russesch, separatistesch Rebellen halen. Vu Severodonetsk aus geet et duerno mam Auto op Shchastya, e klengt Duerf un der Kontaktlinn. Do ass ee vun de Grenzpassagen, deen op d’mannst vun Ziviliste mat Laisser-passez fir Lugansk op zwee Deeg an der Woch ka genotzt ginn. Et gëtt näischt ze gesinn, ausser pickegem Drot an e puer nervöse Sécherheetsleit a Militär. Den héije Besuch vun den Ausseminister Sophie Wilmès fir d’Belsch, Stef Blok fir Holland a Jean Asselborn fir Lëtzebuerg gouf virdru preventiv a schossséchert Gezei gekleet. De Kontrollpunkt vun de Separatisten as 1.300 Meter d’Strooss of. Bis dohin ze goen steet fir d’Delegatioun net zur Debatt.

Et geet duerfir duerno riicht op Kiev, an d’Haapstad, fir politesch Gespréicher ze féieren a fir den ukraineschen Autoritéiten ze versécheren, dass een als EU zu der Souverainetéit vum Land a sengem integralen Territoire steet. Et geet awer eben och ëm d’Uersaach wéi d’Ukrain an déi mësslech Situatioun vun enger verluerener Krim an engem ëmkämpften Donbass erageroden ass, andeems se sech konsequent an Direktioun EU a NATO orientéiert hat an duerfir vu Russland ofgestroft gouf. Et geet ëm d’Reformen, déi d’EU verlaangt huet a vun deenen der bis haut och nach net vill ëmgesat sinn.

An engem Gespréich huet den ukrainesche President Volodymyr Zelensky kloer betount e wéilt déi Reforme weider dreiwen. En huet awer an der Entrevue och missen agestoen, dass e sech domatt an deem gespléckte Land staarkem, politesche Géigewand aus géif setzen. Déi aktuell Visa-Fräiheet fir Ukrainer an der EU ass allerdéngs un eng ofschléissend Ausféierung vun de Reforme gekoppelt. Méi Kappzerbrieches fir den ukrainesche President mécht zu Kiev den Ament awer d’Ukrain-Politik vum Äerzfeind Vladimir Putin.