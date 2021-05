Een Dag, nodeems um Tempelbierg iwwer 200 Persoune verwonnt goufen, goufen et an der Nuecht op e Sonndeg iwwer 90 Blesséierter.

Dozou koum et virun allem an der Alstad vu Jerusalem an am Ost-Jerusalemer Quartier Dscharrah.

Zanter Deeg ginn et nees massiv Tensiounen tëscht Israelien a Palestinenser wéinst der israelescher Siidlungspolitik. Am Oste vu Jerusalem, dee jo vun Israel annektéiert gouf, riskéiere vill palestinensesch Familljen op d'Strooss gesat ze ginn, well jüddesch Siidler dës Plaz beusprochen.

Ugangs des Joers hat och schonn ee Bezierksgeriicht zu Jerusalem decidéiert, dass d'Haiser vun den palestinensesche Famillje rechtméisseg jüddesche Famillje géinge gehéieren. Zanterhier ginn et ëmmer nees Tensiounen.