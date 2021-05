Wéi déi chineesesch Agence fir Raumfaart matdeelt, sinn d'Reschter an der Nuecht op e Sonndeg nërdlech vun de Malediven an d'Mier gefall.

D'Rakéit vum Typ Langer Marsch-5B hat sech den 29. Abrëll op de Wee gemaach an den éischte Modüll vun enger neier chineesescher Raumstatioun an de Weltall transportéiert. Kuerz dorobber huet d'Rakéit ugefaangen, d'Äerd an enger onreegelméisseger Fluchbunn ze ëmkreesen an huet onkontrolléiert un Héicht verluer.

Fir d'Experte war et net einfach virauszesoen, wou d'Deeler vun der Maschinn géingen eroffalen. Well d'Äerduewerfläch zu 70% aus Waasser besteet, si si dovunner ausgaangen, dass eng Landung am Mier am warscheinlechste wier. Et konnt allerdéngs net ausgeschloss ginn, dass se op e Wunngebitt oder Schëff géinge falen. Am Viraus hunn d'chineesesch Autoritéite vun engem "extrem geréngen" Risk geschwat, well déi meeschte Bestanddeeler vun der Rakéit an der Atmosphär géinge verbrennen.

International huet dëse Virfall fir vill Kritik gesuergt, och bei der Nasa.

Lescht Joer sinn d'Deeler vun enger Rakéit iwwert der Côte d'Ivoire erofgefall an hu grousse Materialschued an Dierfer ugeriicht. Et goufen awer keng Awunner blesséiert.