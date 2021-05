Nodeems ganz vill Schnéi gefall war an dunn d'Temperature geklomme sinn, haten d'Autoritéite virun enger besonnesch héijer Lawinegefor gewarnt.

7 Mënsche sinn e Samschdeg an de franséischen Alpen duerch zwou Lawinen ëm d'Liewe komm. Déi éischt Lawin ass am Virmëtteg um Col du Galibier am Departement Savoyen erofgaangen. Do goufen zwou Gruppe vu Spadséiergänger mat ewechgerappt. 4 Mënsche si gestuerwen. Eng Persoun huet iwwerlieft.

Déi zweet Lawin ass géint 14 Auer mëttes am Gebitt vum Mont Pourri, och am Departement Savoyen, lassgaangen. Dobäi sinn 3 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Eréischt virun e puer Deeg sinn duerch zwou Lawinen an de franséischen Alpe 5 Persoune gestuerwen.