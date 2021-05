Wéinst der europäescher Aktualitéit stoung Portugal déi lescht Deeg am Fokus.

E Land, deem seng Populatioun ugangs vum Joer ganz uerg vun der Corona-Pandemie getraff gouf. D'Infektiounszuele waren no de Chrëscht-Feierdeeg explodéiert. D'Spideeler iwwerfuerdert. Eng Zäit, déi Spueren hannerlooss huet. Nawell oder eben och dowéinst zitt et verschidde portugisesch Famillen elo vu Lëtzebuerg zréck an di al Heemecht. Enner hinnen, d'Elisabete Veiga, déi zu Lëtzebuerg gebuer ass an d'duebel Nationalitéit huet. An de Filipe Guedes, dee 17 Joer am Grand-Duché geschafft huet. Den Ament huelen allebéid en neien Depart zu Porto.

Direkt e puer Elementer droen derzou bäi, dat allebéid hir Wallissen zu Lëtzebuerg gepackt hunn. D'Distanz zur Famille kloer. Awer och de Fait datt de Filipe wärend der Pandemie seng Aarbecht hei zu Lëtzebuerg verluer huet.

Déi nächst Méint heescht et elo, nei Repèren fannen. Déi richteg Decisiounen treffen. Grad och wat de beruffleche Choix ubelaangt. De Filipe ass bereet, gewëss finanziell Aboussen mat a Kaf ze huelen. Fir nees méi no bei der Famille ze liewen. Fir awer och vun enger anerer Liewensqualitéit am Süden ze profitéieren.

Dëse Weekend war mat där éischter een, wou sech nees Touristen um Bord vum Douro gewisen hunn.

Terrassen a Restauranten sinn nees op. Och wann hei weider gewëss Reegelen mussen agehale ginn. Do, wou vill Leit ënnerwee sinn, ass zum Beispill och d'Mask obligatoresch.