Den Uno-Generalsekretär Antonia Guterres weist sech besuergt iwwert déi aktuell Zesummestéiss an Israel.

Fir genau ze sinn iwwert déi méiglech Verdreiwung vu palestinensesche Familljen aus hiren Haiser. Et ass d'Opfuerderung un Israel, déi gezwonge Plënner-Aktiounen ze stoppen. E Méindeg wëll sech den Uno-Sécherheetsrot mam Sujet befaassen. E Sonndeg waren et Onrouen a Konfrontatiounen tëscht palestinensescher an der israelescher Police zu Ost-Jerusalem an zu Haifa, am Norde vun Israel komm.

D'Palestinenser hu mat Steng geheit, d'Police war mat Päerd a Blendgranaten op der Plaz. E puer honnert Palestinenser a méi ewéi 20 Poliziste goufen iwwert déi lescht 3 Deeg blesséiert.

Fir e Méindeg de Mëtteg ass e Commemoratiounsmarsch vu Judden um alljärleche Jerusalem-Dag geplangt, dee weider Konfrontatioune kéint provozéieren. En Evenement, dat déi israelesch Annexioun vun Ost-Jerusalem, en Doheem vu villen hellege Site, féiert. Eng systematesch Provokatioun, esou vill Palestinenser.

Treffe vun EU-Ausseministeren / Rep. Tim Morizet

Och d'EU-Ausseminister sinn e Méindeg zu Bréissel beieneen, fir ënner anerem déi verluechte palestinensesch Walen ze diskutéieren. Et wier frustréierend fir vill Leit a Palestina, datt d'Walen ausfalen, ënnersträicht de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn bei senger Arrivée an der Belsch:

„93% vun der Populatioun war fir dës Walen ageschriwwen. Vill Leit a Palestina fille sech eleng gelooss an do kommen dann och Reaktiounen, déi ganz negativ sinn. Virun allem bei de Jonken."

D'Gewalt an de Grenzregioune leeft aus dem Rudder. Hei ginn zum Beispill israelesch Fändelen op den Haiser vu palestinensesche Famillen opgehaangen. Besetzungsängscht gehéieren zum Alldag.



„Mir mussen Israel-Palestina erëm op Dagesuerdnung setzen. Ganz uewen op Dagesuerdnung. Et gëtt den Ament keng Léisung ausser déi 2-Staate-Léisung", sou de Jean Asselborn.

Do dernieft ass e Méindeg och de Belarus e grousse Sujet. Dem President Lukaschenko säi Verhalen hätt sech net verännert. Et ass d'Fuerderung fir méi strikt Strofen, esou de slowakeschen Ausseminister, Ivan Korcok. En dréngend Kommissiounstreffe wier gefuerdert.