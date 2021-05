Wéi de Procureur général Rémy Heitz e Méindeg matgedeelt huet, wier de Fourniret an engem Spidol zu Paräis gestuerwen.

Den 28. Abrëll gouf hien aus dem Prisong an e Spidol an der franséischer Haaptstad verluecht. Wéi d'Zeitung "Le Parisien" schreift, hätt hien un Häerzproblemer an Alzheimer gelidden. Vum Parquet heescht et, dass eng Enquête iwwert d'Doudesursaach an d'Weeër geleet et. Iwwerdeems ass och eng Autopsie geplangt.

© BENOIT DOPPAGNE / AFP

De Michel Fourniret krut liewenslaange Prisong, well hien op d'mannst 8 Fraen a Meedercher vergewaltegt an ëmbruecht huet. Hie war als "Monster aus den Ardennen" bekannt. Seng Ex-Fra Monique Olivier huet him bei sengen Dote gehollef an hat deemools och eng liewenslaang Prisongsstrof kritt.