E Gesetz aus der Zäit vum Biergerkrich huet et der Populatioun vun Georgia erlaabt, e méigleche Kriminelle festzehalen, bis d'Police op der Plaz ass.

De Gouverneur vum US-Bundesstaat Brian Kemp huet e Méindeg e Gesetz ënnerschriwwen, wat de Bierger dëst Recht ofhëlt. "Haut ersetze mer dëst Gesetz aus der Zäit vum Biergerkrich, wat vill Spillraum fir Mëssbrauch bitt", esou de Kemp, wéi hien d'Gesetz ënnerschriwwen huet.

Den Afroamerikaner Ahmaud Arbery war vun dräi Leit erschoss ginn, wéi hien dobaussen Jogge war. D'Männer haten uginn, datt si hie fir en Abriecher gehalen hunn. Den Arbery war en Affer vu Selbstjustiz, huet de Kemp ënnerstrach. Esou eng Form vu Gewalt hätt "keng Plaz an eisem Land."

Am Februar 2020 war den Arbery vun dräi Männer verfollegt ginn. E Video weist, wéi si dem 25 Joer ale Mann de Wee verspaart hunn an den Arbery no enger Streiderei ugeschoss gouf an zesummegebrach ass. De Fall gouf iwwer zwee Méint méi spéit duerch d'Publikatioun vum Video ëffentlech an du goufen och Leit verhaft. Déi dräi Männer sinn antëscht wéinst Mord ugeklot. De Prozess ass fir Oktober ugesat.