Ënnert den Affer solle souwuel Schüler wéi och Léierpersonal sinn. En 19 Joer ale Verdächtege gouf verhaft.

Vun den Autoritéite ass ewell bekannt gemaach ginn, datt eng 8 Leit gestuerwe sinn an 20 Persoune blesséiert wieren. Medien op der Plaz schwätze vun op d'mannst 11 Affer. Weider heescht et an de Medien, datt de Mann viru 4 Joer säin Ofschloss un där Schoul gemaach huet a seng Dot iwwer Telegramm soll annoncéiert hunn.

Hie soll mat engem Maschinnegewier duerch d'Haaptentrée era gaange sinn an direkt ugefaangen hunn, mat schéissen. Meldungen iwwert den zweete Täter goufe bis ewell awer net confirméiert.

Op Videoen an de sozialen Netzwierker ass ze gesinn, wéi Mënschen aus de Fënstere vum Gebai sprangen a fortlafen. De Beräich ëm d'Schoul gouf ofgespaart. A Russland goufen an der Vergaangenheet ëmmer nees Jugendlecher verhaft, well si Attentater op Schoule geplangt sollen hunn. Déi lescht grouss Attack gouf et am Oktober 2018 an der Stad Kertsch. En 18 Joer ale Mann hat an enger Beruffsschoul ëm sech geschoss a Sprengstoff an d'Luucht gejot. 20 Leit waren deemools gestuerwen.