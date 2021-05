Déi renomméiert "Washington Post" kritt fir eng alleréischte Kéier an hirer 44 Joer laanger Geschicht eng Chefredactrice.

D'Journalistin Sally Buzbee iwwerhëlt d'Successioun vum Martin "Marty" Baron, deen am Februar demissionéiert hat. Si wiesselt vun der US-Noriichtenagence "Associated Press" eriwwer a soll de Posten am Juni iwwerhuelen.

Déi 1877 gegrënnte "Washington Post" ass eng vun de renomméiertsten Dageszeitungen an den USA a weltwäit. Ënner anerem hat se an de 70er Jore mat der Opdeckung vum Watergate-Skandal ëm de fréiere President Richard Nixon fir Opreegung gesuergt. Zanter 2013 gehéiert d'Zeitung dem Amazon-Chef Bezos. De Multimilliardär huet zanterhier Honnerte nei Journalisten agestallt an d'Digitaliséierung virugedriwwen. An Tëscht schaffe ronn Dausend Journaliste fir d'"Washington Post".