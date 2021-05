D'Gebai hat ganzer 12 Stäck a stoung am Zentrum vu Gaza. Hei hat och d'Hamas e puer Büroen, esou d'AFP.

Den israelesche Ministerpresident Benjamin Netanjahu hat kuerz virdrun annoncéiert, d'Attacken op d'Palestinensergebitt als Reaktioun op déi massiv Rakéitenattacken ze verstäerken.

Wéi d'Palestinenser mellen, soll am Westjordanland, dat jo vun Israel illegal besat gëtt, e palestinensesche Mann vun der israelescher Arméi erschoss gi sinn. E weidere Palestinenser gouf blesséiert. Bei dëse Männer soll et sech ëm Membere vum palestinensesche Geheimdéngscht gehandelt hunn. Déi israelesch Arméi behaapt, et hätt sech hei ëm en Attack gehandelt an erkläert, et hätt een d'Geforen "neutraliséiert".

Zënter e Freideg eskaléiert d'Gewalt am Noen Oste jo nees op en Neits. Déi Israelesch Arméi huet als Reaktioun op Rakéitenattacke massiv Ziler un der Küst ugegraff. Déi meescht Rakéiten huet den israeleschen Ofwiersystem "Iron Dome" ofgefaangen, ma 2 Frae sollen awer bei den Attacken ëm d'Liewe komm sinn.

Wéi Israel mellt, wiere scho ronn 300 Rakéiten aus dem Gazasträif erfort fortgeschoss ginn, am Duerchschnëtt soll dat eng Rakéit all 3 Minutte sinn. Eng Partie Rakéiten hätten och Israel erreecht. Op der anerer Säit goufen zënter den Attacke ronn 130 Ziler am Gazasträif vun Israel aus attackéiert gi sinn.