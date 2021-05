Am Noen Osten sinn d’Attacke vu Palestinenser op Israel an ëmgedréint och an der Nuecht op e Mëttwoch nees weidergaangen.

Zu Tel Aviv, Beerscheva an Aschkelon gouf an de fréie Moiesstonnen op en neits Rakéiten-Alarm ausgeléist. Zwou Persounen, e Papp a säi Kand, wieren ëmkomm, wéi se vun enger Rakéit aus Gaza getraff gi sinn. Schonn en Dënschdeg den Owend waren 3 Fraen déidlech blesséiert ginn. Dat israeelescht Militär ass hirersäits och nees Loft-Attacke geflunn, an huet presuméiert Positioune vun der radikal-islamescher Hamas bombardéiert. Hei hätt et op d’mannst 30 Doudesaffer ginn. Den UNO-Weltsécherheetsrot ass um Mëttwoch fir eng Drénglechkeetssëtzung zum Sträit am Noen Oste beieneen. En Donneschdeg de Mëtteg organiséiert de Comité pour une paix Juste au proche-orient, och e Solidaritéitspiquet um Hamilius an der Stad.