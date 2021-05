Den 12. Mee 2003 ass d'Meedchen, wat weltwäit als Maddy McCann bekannt gouf, gebuer ginn.

Zanter enger Vakanz an der Algarve am Resort Praia da Luz am Joer 2007 ass d'Madeleine verschwonnen, dat e puer Deeg virun hirem véierte Gebuertsdag.

Trotz enger grousser Sichaktioun, weltwäiter Mediepresenz an enger Offer vun 1,7 Milliounen Euro fir Informatioune feelt och haut, 14 Joer no der Dot, all Spuer vum jonke Meedchen.

Den 18. Gebuertsdag wäert awer eng roueg Affär bleiwen. Sourcen, déi der Famill nostinn, hu matgedeelt, datt d'Eltere sech net äussere wéilten, ausser et géif nei Indicen am Fall Madeleine. Fir si läit de Fokus aktuell drop, fir déi méi jonk Geschwëster ze schützen a si net onnéideg an de Mëttelpunkt ze setzen an an d'Medien ze bréngen.

Eng Woch virum Gebuertsdag, dem Dag, wou d'Maddy verschwonnen ass, hu seng Eltere Kate an Gerry just eppes iwwert déi Jore geschriwwen, déi hinne mat hirem Meedche verluer gaange sinn respektiv geklaut goufen. Si hunn hire Statement ofgeschloss mam Saz "mir klameren eis un d'Hoffnung, egal wéi kleng se ass, dat mer d'Madeleine eng Kéier erëmgesinn".

Den Haaptverdächtegen ass den däitsche Chrisitan B., deen zur Zäit vum Verschwanne vum Maddy och an där spezifescher Géigend war. Hie war schonn als Sexualtäter opgefall a sëtzt aktuell zu Hannover am Prisong, well hien 2005 eng 72 Joer al Fra zu Praia da Luz vergewaltegt hat. Esouwuel déi däitsch wéi och déi brittesch Police schaffen nach ëmmer um Fall Maddy, ouni awer wierklech weiderzekommen. D'Madeleine gëllt nach ëmmer als "vermësste Persoun".