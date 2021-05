Et wier e Weltrekord fir de klenge Staat, deen et eegenen Aussoen no als éischt Land gepackt hätt, seng komplett erwuesse Populatioun ze impfen.

Am Laf vum Mount haten 7.392 Persoune hir Impfung kritt, datt sinn 108 Prozent vun de Staatsbierger. Den Inselstaat hat decidéiert, datt och Auslänner sech impfe kënne loossen. Mëtt Juli sollen dann all d'Leit hir zweet Impfung kréien. Nauru gehéiert zu de wéinege Länner op der Welt, déi bis ewell nach kee Fall vum Coronavirus haten. Dat et och dobäi bleift, ginn d'Leit reegelméisseg getest. D'Land krut seng Vaccinen iwwert de Covax-Programm. Nauru läit am pazifeschen Ozean, huet ronn 11.550 Awunner (Stand. 2019) an eng Fläch vun 21,1 Quadratkilometer. De Staat gëllt als klengste Republik vun der Welt, als drëttklengste Staat, wat d'Fläch ugeet, an als zweet oder drëttklengste Staat, wat d'Unzuel vun den Awunner ugeet. Zanter 1968 ass d'Insel vun Australien onofhängeg, déi australesch Wärung gëtt awer weider genotzt.