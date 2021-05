De Kanzler ass an d'Viséier vun der Justiz geroden. Hie kritt Falschaussoen an der Enquête-Kommissioun zur sougenannter „Ibiza-Affär“ reprochéiert.

Och säi Chef de Cabinet muss sech veräntwerten. De Sebastian Kurz seet, hien hätt selbstverständlech all d'Froen der Wourecht no beäntwert. Hie géif net zrécktrieden, mä seng Vue vun de Faiten erklären. Virun engem Riichter géif hie gären aussoen.

Déi sougenannten "Ibiza-Affär" hat am Joer 2019 héich Welle geschloen an zum Broch vun der Regierungskoalitioun ÖVP an FPÖ gefouert.