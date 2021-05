Bei israelesche Militärugrëffer sollen am Gazasträif e puer vun héichrangege Militär ëm d'Liewe komm sinn.

Ënnert anerem de Chef vum "arméierten Aarm" vun den Hamas, de Bassem Issa, wier dobäi gestuerwen. Den israelesche Geheimdéngscht hat kuerz viru matgedeelt, dass den Issa a 4 weider Hamas-Cheffen hiert Liewe gelooss hätten.

Weider heescht et vun israelescher Säit, dass Palestinenser-Organisatiounen ewéi Hamas an den Islameschen Dschihad zanter e Méindeg e puer dausend Rakéiten a Richtung Israel geschoss hätten. Eng Abberzuel vun deenen hätt d'Rakéitenofwier ofgefaangen, anerer sinn a Wunngebitter ageschloen. 5 Persoune sinn duerch Rakéitenugrëff an Israel ëm d'Liewe komm.

Als Reaktioun huet déi israelesch Loftwaff Ariichtunge vun den Hamas an anere militante Gruppe bombardéiert. Et geet rieds vun de schwéiersten Ugrëff zanter dem Gazakrich am Joer 2014. Ënnert anerem een Héichhaus gouf am Zentrum zerstéiert. 48 Mënschen, dorënner 14 Kanner, wiere gestuerwen, heescht et vu palestinensescher Säit.