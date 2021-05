Wann ee vun der "Intifada" schwätzt, mengt een domadder en oppene Krich tëscht Israel a radikale Palestinenserorganisatiounen.

Israel verstäerkt seng militäresch Attacken géint d'Hamas an an tëscht plang d'Israelesch Arméi IDF och en Asaz um Buedem.

No massiven Attacke mat Rakéiten vu militante Palestinenser an der Gazasträif huet den israelesche Sécherheetscabinet der Arméi den Uerder ginn, geziilt strategesch wichteg Gebaier vun der Hamas unzegräifen, wéi déi national Telechaîne Kanal 12 e Mëttwoch den Owend matgedeelt huet. Ënnert anerem de Finanzministère am Kär vun der Stad Gaza wär scho getraff ginn.

Kand vu 5 Joer bei Attack mat palestinensescher Rakéit ëmkomm

Kuerz duerno gouf an der Nuecht an der Wirtschaftsmetropol Tel Aviv am Süden vun Israel op en neits e Rakéitenalarm ausgeléist. Eng éischte Kéier war dat och am Norden vum Land de Fall. Dat war awer e falschen Alarm, wéi déi israelesch Arméi matdeelt.

Déi israelesch Police mellt, dass fënnef Mënschen an der Uertschaft Petach Tikwa am Osten vun Tel Aviv liicht blesséiert goufen. Eng palestinensesch Rakéit hätt grousse Schued an der Stad ugeriicht.

An der Grenzstad Sderot koum e Jong vu fënnef Joer bei enger Rakéitenattack ëm d'Liewen. Zanter e Méindeg attackéieren d'Palestinenser Israel massiv mat Rakéiten. 1.500 sollen et der bis ewell gewiescht sinn an op d'mannst 6 Leit sollen dobäi ëm d'Liewe komm sinn.

65 Doudeger an honnerte blesséierter am Gazasträif

Op der anerer Säit schwätzt de Gesondheetsministère zu Gaza City vu 65 Doudesaffer, dorënner héichrangeg Leit. E puer honnert Mënschen wäre blesséiert.

E Mëttwoch schonn haten israelesch Kampfjetten en Héichhaus zu Gaza City zerstéiert. Am deem Gebai haten den Israelien no d'islamistesch Hamas an de militanten islameschen Dschihad Büroen. Allerdéngs waren och Caféen a Butteker am Haus.

"Biergerkrich" an Israel

Den israelesche Regierungschef Benjamin Netanjahu refuséiert den Ament eng Wafferou. Datm obwuel et vill international Appeller dofir ginn, grad ewéi Versich, am Konflikt ze vermëttelen.

D'Gewalt tëscht Israel an de Palestinenser iwwerdréit sech iwwerdeems och schonn op arabesch Uertschaften an Israel. E Mëttwoch ware jiddesch an arabesch Israelien an e puer Stied deels uerg uneneegeroden. Den israeleschen President Reuven Rivlin huet op der Tëlee vun ''Biergerkrich'' geschwat an un déi zwou Säiten appelléiert, d'Gewalt sinn ze loossen.