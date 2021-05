E Mëttwoch war de leschten Dag vum Mount, wärend deem d'Moslemen faaschte mussen.

Wärend d'Chrëschten op Christihimmelfaart drun denken, dass de Jesus Christus hirem Glawen no, als Jong vu Gott erëm bei säi Papp an den Himmel zeréckgaangen ass, geet fir ronn 1,5 Milliarden Moslemen op der Welt dat grousst ''Eid al-Fitr''-Fest un, an Europa och ''Zockerfest'' genannt. Domat gëtt d'Enn vum Ramadan gefeiert.