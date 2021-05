Zwee auslännesch Alpiniste sinn um Mount Everest ëm d'Liewen kommen.

E Mëttwoch sinn en US-Amerikaner an e Schwäizer ëm d'Liewen komm bei hirer Aventure, den héchste Bierg vun der Welt eropzegoen. Et sinn déi zwee éischt Doudesaffer vun dëser Saison, wéi den Expeditiouns-Organisateur Seven Summit Treks am Nepal matdeelt.

De 40 Joer alen Alpinist aus der Schwäiz ass an der Géigend vum Sommet ëm d'Liewen komm. Den 55 Joer alen Amerikaner wär no enger extremer Middegkeet nach an engem Zeltlager ukomm a wär duerno plëtzlech gestuerwen.

An der Moyenne stierwen all Joers ëm déi fënnef Alpinisten um héchste Bierg vun der Welt. Elleng 2019 waren et der awer 11. Experten no ass dat eng Konsequenz vun der Mass un Biergsteiger, déi um Sommet vum Bierg op verschiddenen Deeg mëttlerweil an der Schlaang stinn.