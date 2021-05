Déi véier Milliounen Déieren, déi wéinst dem Coronavirus hu missten ëmbruecht ginn, ginn elo exhuméiert a verbrannt.

Viru ronn engem Joer gouf festgestallt, datt d'Näerzer de Coronavirus och kënne kréien an op de Mënsch iwwerdroen. Dowéinst ware Milliounen Déieren ëmbruecht a vergruewe ginn. Duerch d'Gaser awer, déi déi doudeg Kierper produzéiert hunn, goufe se nees un d'Uewerfläch bruecht.

Elo sollen d'Kadaver a méi Etappen ausgegruewen a verbrannt ginn, dat mellt déi dänesch Noriichtenagence Ritzau. Déi ronn 4 Milliounen doudeg Näerzer, déi wéinst hirem Pelz gezillt goufen, weien iwwer 13.000 Tonnen.

Nieft dem entsuerge vun den Kadaver misst awer och de Buedem, an deem se begruewe goufen, ofgedroe ginn, well dësen eng Gerochsbelästegung fir d'Awunner kann duerstellen. Dofir sollen den Autoritéiten no d'Leit aktuell hir Fënsteren zouloossen a keng Gartepartye feieren, bis d'Aarbechten eriwwer sinn.