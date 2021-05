Eegenen Aussoen no gouf a Mexiko en Dinosaurier entdeckt, dee bis ewell nach net bekannt war. Den Tlatolophus, e Planzefriesser.

Dat huet den nationalen Institut fir Anthropologie a Geschicht matgedeelt.

Paleontólogos del INAH y de la @UNAM_MX recuperaron y estudiaron los restos de un colosal dinosaurio herbívoro, del cual determinaron se trata de una nueva especie, el Tlatolophus galorum. Conócelo en #PrensaINAH: https://t.co/TU4xqXIUgO pic.twitter.com/TB7Dx1PEU0 — INAHmx (@INAHmx) May 14, 2021

Bei Ausgruewungen am nordmexikanesche Bundesstaat Coahiuila hätt een e Kapp vum Déier fonnt, deen nach zu 80 Prozent erhale wier. Dozou dann och en 1,32 Meter laange Kamp, deen den Dinosaurier op sengem Kapp hat. Wéi et heescht, hätt dësen wéi eng integréiert Trompett, e war mat Nues an der Loftrouer verbonnen, kéinte genotzt ginn a wier zu Kommunikatioun do gewiescht.

D'Fuerscher ginn dovunner aus, datt den Dinosaurier virun engen 72 bis 73 Millioune Joren op där Plaz an engem Waasser gestuerwe wier. De Kierper vum Tlatolophus wier séier vu Buedem bedeckt an esou och erhale ginn.