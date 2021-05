Well an Italien ëmmer manner Kanner op d'Welt kommen an d'Corona-Kris dat nach emol verstäerkt huet, soll elo eppes dogéint ënnerholl ginn.

Op enger Konferenz e Freideg, bei där och de Poopst dobäi war, huet de Ministerpresident Mario Draghi eng kloer Warnung ausgeschwat:

"En Italien ouni Kanner ass en Italien ouni Zukunft. An et ass en Italien, dat lues a lues verschwënnt".

Mat engem Duerchschnëttsalter vu 47 Joer hätt d'Land "deen héchsten an Europa" sou de Bilan vum Draghi. Offizielle Statistiken no ass d'Zuel vun den Italiener d'lescht Joer ëm bal 400.000 erofgaangen. Dat entsprécht der Awunnerzuel vu Florenz. Dës Entwécklung hätt een zanter e puer Joer schonn, ma d'Corona-Pandemie hätt dëse Phenomen nach verstäerkt: D'Zuel vun den Doudesfäll ass staark geklommen, an dat bei manner Gebuerten a manner Migratioun.

Dass virun allem manner Kanner op d'Welt kommen, mécht den Experte Suergen. 2012 louch d'Zuel vu Gebuerte mat 543.000 um nidderegsten Taux zanter 1861 an zanterhier géif et biergof goen.

2020, also matten an der Corona-Kris, déi Italien besonnesch hefteg getraff hat, koumen just nach 404.000 Puppelcher op d'Welt. Fir dëst Joer gëtt mat nëmmen nach 384.000 bis 393.000 Gebuerte gerechent. Virun allem déi aktuell vill Onsécherheete géifen de Wonsch no Kanner däitlech schwäche loossen.

Déi italienesch Regierung wëll elo bewosst dogéintsteieren. De Sozialsystem, deen u sech speziell un d'Besoine vun Eltere gemënzt war, an an deem de Gros fir Pensiounen an d'Gesondheet drop ginn, soll elo ëmgekrämpt ginn. Donieft solle Moyenen aus dem EU-Corona-Hëllefspak dofir genotzt ginn, fir ënner anerem méi Crèchen, méi eng effektiv Ënnerstëtzung fir Mammen, déi schaffen a méi bëlleg Logementskreditter fir jonk Koppelen ze finanzéieren.