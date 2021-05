Déi tierkesch Firma Karpowership huet dem Libanon wéinst oppene Rechnungen de Stroum ofgeschalt.

Zwee Schëffer vu Karpowership virun der Küst vum Land hunn de Libanon bis ewell mat Stroum versuergt, ma an Tëscht wieren d'Scholden op iwwer 100 Milliounen Dollar geklommen.

Et géif een et bedaueren, dee Schratt geholl ze hunn, esou d'Firma e Freideg. Karpowership wier an de leschten 18 Méint immens flexibel gewiescht mat de Rechnungen an hätt de Stroum an e Plang, fir d'Rechnungen ze begläichen, geliwwert, well d'Land et scho schwéier genuch hätt. Ma elo huet e libanesesche Procureur gedreet, d'Schëffer sécher ze stellen an dee Risk kéint keng Firma agoen.

De Procureur hat Ugangs Mee erkläert, Karpowership hätt illegal Provisioune bezuelt, an dowéinst misste si eng Strof bezuelen. Vu 25 Milliounen Dollar wier rieds gaangen. D'Firma huet dëst zeréckgewisen.

Béid Schëffer liwwere bis zu 25 Prozent vum Stroum, deen den Ament am Libanon verbraucht gëtt. Si leie schonn zanter 2013 virun der Küst. D'Stroumversuergung am Libanon ass katastrophal, wie sech et leeschte kann, keeft sech e Generator. Karpowership huet wéinstens nach fir bis zu 4 Stonne méi laang Stroum am Land gesuergt.

D'Land ass an enger schwéierer wirtschaftlecher a politescher Kris. Zanter Méint soll eng nei Regierung opgebaut ginn, ma d'Gespréicher stiechen an enger Sakgaass. Zanter der massiver Explosioun am Hafe vu Beirut am August 2020 ass ronn d'Hallschent vun der Stad zerstéiert.