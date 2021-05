Zwee Tornadoen hu schwéier Schied hannerlooss an op d'mannst §1 Mënscheliewe kascht. Iwwer 400 Leit goufe blesséiert.

Den Oste wéi och den Zentrum vum Land goufe vun de schwéiere Stierm getraff, datt hunn d'Autoritéite matgedeelt. An der Metropol Wuhan sinn 30 Haiser agestierzt, 26.000 Stéit waren ouni Stroum. Den Tornado, deen d'Regioun getraff hat, gouf mat Wandvitesse vun iwwer 100 Kilometer an der Stonn gemooss. Eleng zu Wuhan sinn 8 Leit gestuerwen an 260 goufe blesséiert. En héije Schued ass entstanen, wéi e Kran op e Chantier gefall ass.

E weideren Tornado, dee souguer bal duebel esou séier war, huet d'Stad Suzhou getraff, net wäit vu Shanghai ewech. Hei wiere véier Leit ëmkomm, eng Persoun gëtt nach vermësst.