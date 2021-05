Mat der Besetzung vun "El Nacional" wëllen d'Autoritéiten duerchkréien, datt en héichrangege Member vun der Féierung seng Entschiedegunge bezuelt kritt.

E Riichter wier e Freideg zesumme mat de Membere vun der Nationalgard an d'Gebai komm an hätt "alles saiséiert", esou de Chef vun der Zeitung Miguel Henrique Otero op Twitter.

Am Abrëll hat den ieweschte Geriichtshaff decidéiert, datt "El Nacional" dem Diosdado Cabello, zweet mächtegste Mann am Land, misst 11,1 Millioun Euro Schuedenersaz bezuelen, wéist "eeschte moralesche Schied". De Cabello huet op Twitter just geschriwwen, datt de Prozess vun den Entschiedegungen elo ugefaangen hätt.

Hien hat d'Zeitung 2015 verklot, well si e Reportage vun der spuenescher Zeitung "ABC" nogedréckt haten. Doran gouf him Verwécklung an Drogenhandel virgeworf. 2018 gouf "El Nacional" verurteelt, him 1 Millioun Bolivars, ronn 600 Euro um Schwaarzmaart, ze bezuelen. Den ieweschte Geriichtshaff huet déi Strof awer dunn op 13,4 Milliounen Dollar eropgesat. D'Zeitung hat eng Erklärung zu der héijer Strof gefrot, krut awer bis ewell keng Äntwert.

D'Zeitung, déi 1943 gegrënnt gouf, hat sech scho mam Hugo Chavez ugeluecht, dem Virgänger vum aktuelle Staatschef Nicolas Maduro. De Maduro wërft der Zeitung vir, sech mat der Oppositioun verschwuer ze hunn, fir hien ze stierzen. Zanter 2018 gëtt et d'Printversioun vun "El Nacional" net méi, dat wéinst Finanzéierungsproblemer an engem Manktem u Pabeier. De Pabeier gëtt vun der Staatsféierung rationéiert a geet u regierungsfrëndlech Zeitungen.

"El Nacional" gëtt et aktuell just an enger online Versioun, déi vu ronn 100 Mataarbechter gefiddert gëtt. Kritik um Maduro gëtt et awer net just an de Medien, ma och vun Organisatiounen. Esou schreift "Espacio Publico", datt zanter dem Amtsuntrëtt vum Maduro am Abrëll 2013 eng 100 Medien zougemaach hunn.