Den 29 Joer ale Mann soll en Dënschdeg an der klenger Uertschaft Plantiers am Süde vu Frankräich säin Chef an en Aarbechtskolleeg erschoss hunn.

Dono huet hie sech wärend Deeg am Bësch an der Ëmgéigend virun der Police verstoppt. Honnerte Beamten, Policehënn an Helikoptere waren am Asaz, fir nom Mann ze sichen, dee sech schlussendlech der Police gestallt huet.