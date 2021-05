Laang Aarbechtszäite vun méi wéi 55 Stonnen d'Woch kënnen de Risk fir déidlech Häerz-Kreeslaf-Erkrankungen erhéijen.

Dat weist eng rezent Analyse vun der Weltgesondheetsorganisatioun an der Internationaler Organisatioun fir Aarbecht.

An Europa géing et zwar e strengt Aarbechtsrecht ginn, mä duerch d'Pandemie hätt sech och gewisen, dass d'Grenz tëscht Doheem an der Aarbecht dacks verschwamme géingen, esou den WHO-Chef Tedros Ghebreyesus.