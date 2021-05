Den US-President Biden huet um Samschdeg souwuel mam israeleschen Regierungschef Netanjahu wéi och mam palestinensesche President Abbas telefonéiert.

E Sonndeg wëll sech den UN-Sécherheetsrot op en Neits mam Konflikt tëscht Israel a Palästina beschäftegen, fir déi drëtt Kéier bannent enger Woch. Bei den zwou viregte Berodunge konnt keng Eenegung fir eng gemeinsam Deklaratioun fonnt ginn. Memberen no hätt dat un den USA geleeën, déi eng Verurteelung vun hirem Alliéierten Israel refuséiert hunn.

D'Situatioun am Noen Osten bleift immens ugespaant. An der Nuecht sinn d'Attacken op béide Säite weidergaangen. De Chef vun der Hamas huet am Katar gesot, de Krich hätt den Numm "Jerusalem". Den israelesche Regierungschef Netanjahu huet an senger leschter Ried gesot, de Militärasaz wäert esou laang weidergoen ewéi néideg.

An engem Telefonsgespréich mam Netanjahu huet den US-President Biden sech besuergt iwwer d'Situatioun vun de Journalisten an Zivilisten op der Plaz gewisen. Dat nodeems Israel e Samschdeg e Gebai an der Gazasträif bombardéiert hat, an deem eng Rei Medien hir Büroen haten. Den israelesche Premierminister hätt doropshin betount, et wéilt een alles maachen, fir dass an deem Konflikt keng Zivilisten zu Schued kommen.

Déi palestinenseschen Autoritéite melle bis ewell 147 Doudeger, dorënner 41 Kanner. Méi wéi 1.000 Leit goufen duerch déi israelesch Attacke blesséiert.

Den Joe Biden huet nom Telefonat mam Netanjahu och fir déi éischte Kéier zanter sengem Amtsuntrëtt mam palestinensesche President Abbas geschwat, wéi d'Wäisst Haus nach confirméiert huet. Am Telefonsgespréich hätt de Biden dem Abbas gesot, d'Hamas sollt ophalen, Israel ze bombardéieren.

Den palestinensesche President Abbas huet allerdéngs keen direkten Afloss op déi radikal-islamesch Organisatioun Hamas.