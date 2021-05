Bei den Affer soll et sech ëm Kämpfer vun enger Miliz handelen. Dat huet e Spriecher vun de Verdeedegungsmuechte vu Chinland confirméiert.

Weider wieren 10 Leit blesséiert ginn. Zanter dem Militärputsch den 1. Februar gëtt et am Land keng Rou.

De Bundestaat Chin läit am Weste vum Land an d'Miliz CDF ass hei an engem Konflikt mat der Arméi. Aktuell gëtt an der Stad Mindat gekämpft, wou d'Männer och hiert d'Liewe gelooss hunn. Si attackéieren a zerstéiere Gefierer a Material vun der Arméi a probéiere se och ëmmer nees an en Hannerhalt ze lackelen. D'CDF huet bis ewell just mat selbstgebaute Waffe gekämpft, well awer net opginn an nees ugräifen.

D'Junta, déi jo duerch de Putsch un d'Muecht koumen, hunn elo d'Krichsrecht iwwer Mindat ausgeschwat. Déi Bewunner, déi nach an der Stad sinn, traue sech der CDF no net, hir Haiser ze verloossen.

Och d'USA a Groussbritannien sinn op d'Situatioun opmierksam ginn an hunn d'Arméi opgeruff, keng Waffe géint Zivilisten anzesetzen.

Iwwerdeems mellen Zeitungen aus dem Myanmar, datt elo e Militärgeriicht fir déi Verantwortlech vun den Terrorattacken aberuff gëtt. D'Demonstranten am Land weise sech solidaresch mat de Leit zu Mindat.