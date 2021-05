Iwwer 750 Ar Terrain sinn dem Feier schonn zum Affer gefall. D'Feier ass an de Pacific Palisades ausgebrach an huet grouss Dampwolleke produzéiert.

Géint 10 Auer e Freideg de Owend gouf d'Feier net wäit vum Topanga State Park entdeckt an et huet sech séier ausgebreet. D'Läschaarbechte lafen nach ëmmer, heescht et vun de Pompjeeën.

D'Läschdéngschter si vu Brandstëftung ausgaangen, ma den zoustännege Sheriffdepartement huet bis ewell nach näischt fonnt, schreift d'LA Times.

Aus Sécherheetsgrënn goufen d'Awunner aus ugrenzende Quartieren an der Nuecht op e Samschde evakuéiert.