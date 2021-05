Déi aktuell Geldpolitik vun den Zentralbanken kéint dem Aarbechtsmaart gehollef hunn, mä gläichzäiteg d’ekonomesch Ongläichheetë verschärft hunn.

De Gouverneur vun der kanadescher Zentralbank, den Tiff Macklem, sot dat jiddefalls an enger Ried op enger kanadescher Uni a Bezuch zu de Mesurë vun der Zentralbank wärend der Pandemie. Déi huet erëm am grousse Stil Scholden opkaf, fir esou Suen an d’Economie ze pompelen. Bekannt ënnert dem Numm "quantitative easing" géing déi Geldpolitik d’Demande stimuléieren, also och d’Schafe vun neien Aarbechtsplazen. Op der anerer Säit géing déi Politik awer och de Wäert vun Investment-Produkter wéi Aktien oder Obligatiounen an d’Luucht dreiwen, an esou de räiche Leit zegutt kommen, sou de Gouverneur vun der kanadescher Zentralbank.

Zanter der Finanz- a Wirtschaftskris 2008 an d’Joren duerno, huet ënnert villen aneren och d’europäesch Zentralbank fir Dausende vu Milliarden Euro u Scholden zeréck kaf. Obwuel sämtlech Etüden an Donnéeë weisen, datt d’Inegalitéiten tëscht de gréisste Verméigen an dem Rescht vun der Populatioun geklomme sinn, huet d’europäesch Zentralbank mat enger eegener Etüd 2019 behaapt et wier de Géigendeel. D’Inegalitéite wieren éischter op d’Steiersystemer zeréckzeféieren.