E Sonndeg koum et am 6.000-Awunner-Duerf zu engem Familljendrama, woubäi 2 Persoune gestuerwe sinn, an eng vermësst gëtt.

Dobäi sinn e 4 Joer ale Jong a seng 35 Joer al Mamm ëm d'Liewe komm. Béid hu Spuere vu Gewaltawierkung opgewisen. Dat 11 Joer aalt Meedche vun der Fra gëtt nach vermësst. De 34 Joer ale Partner vun der Fra gouf verhaft. De Mann war geflücht, konnt awer kuerz drop an engem aneren Duerf vun der Police verhaft ginn. Bis ewell huet de presuméierten Täter keng Ausso gemaach a koum e Méindeg de Moie virun den Untersuchungsriichter. Mat ville Leit an engem Helikopter hat sech d'Police e Méindeg e Moien op d'Sich nom Meedche gemaach. Si hunn alles ronderëm d'Duerf ofgesicht, ma bis ewell nach näischt fonnt, schreift d'Bild. D'Police huet och en Zeienopruff lancéiert. D'Hannergrënn vun der Dot sinn nach net kloer.