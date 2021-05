De Krich am Noen Oste geet a seng 2. Woch eran. An näischt deit drop hin, dass eng Wafferou an Aussiicht stéing, och wa se weltwäit verlaangt gëtt.

Tëschent de Bombardementer ginn et ëmmer erëm presséiert Begriefnesser an der Gazasträif. Ëmmer erëm ginn Ziviliste getraff, 130 Militanter wieren awer ënnert de gutt 200 Doudesaffer op palestinensescher Säit bis elo, behaapt den israelesche Militär. Op der palestinensescher Säit sinn et awer d'Biller vu Kanner a Fraen, déi vu Kameraleit zréckbehale ginn. "D'Loftattacken sinn déi ganz Nuecht duerch gaangen. Vun halwer 3 un. Si hu permanent bombardéiert, permanent bombardéiert. D'Stroosse si futti, mee si hunn d'Resistenz net getraff. Si sollen op déi schéissen, déi op si schéissen an ons aarm Leit schlofe loossen an onsen Haiser", sou den Zuhair Albarouni, Awunner vu Gaza. Déi international Diplomatie ass allerdéngs amgaangen, d'Gedold ze verléiere mat der Spiral vun der Gewalt, an déi sech béid Säiten era beweegen. "Mir schaffen intensiv drun, am Hannergrond, fir dëse Konflikt op en Enn ze bréngen. De President Biden stoung a Kontakt mam Premier Netanyahu a mam President Abbas. Ech hunn op mengem Vol op Kopenhagen gëschter mat de regionale Leader geschwat: Ägypten, Qatar, Saudi Arabien an och mat mengem Homolog a Frankräich. Déi Gewalt muss dréngend ophalen", sot den Antony Blinken, US-Ausseminister. Mat der Hamas huet bis ewell kee geschwat. Net de Palestinenserpresident Abbas, mä eenzeg de Chef vun der Hamas, den Ismail Haniyeh, deen zu Doha a Qatar am Exil lieft, hätt d'Autoritéit fir d'Radikalislamisten an der Gazasträif, dorënner och déi aner Miliz, den Islameschen Djihad, ze moderéieren.