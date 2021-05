Well se 31 Joer am North Carolina onschëlleg am Prisong souzen, kruten 2 Hallefbridder elo eng Entschiedegung vu 84 Milliounen Dollar zougesprach.

Déi zwee geeschteg behënnert Hallefbridder waren 1983 wéinst Vergewaltegung a Mord vun engem 11 Joer ale Meedche verurteelt ginn. Si waren deen Ament 19, respektiv 15 Joer jonk. Si goufen eegenen Aussoen no deemools gezwongen e Geständnis ze ënnerschreiwen.

An enger éischter Phas goufe se zum Doud verurteelt, spéider gouf déi Strof awer an eng liewenslänglech Prisongsstrof ëmgewandelt. Iwwer 30 Joer hu se mussen an engem Prisong am US-Südstaat North Carolina ofsëtzen. Eréischt 2014 goufen d'Urteeler géint déi 2 opgehuewen, nodeems eng DNA-Spuer de Verdacht op en anere Mann geleet huet. Deen hat knapp ee Mount nom Verbriecher um 11 Joer jonken Affer eng 18 Joer jonk Fra vergewaltegt an ëmbruecht. Obwuel hie wéinst där Dot verurteelt gouf, gouf hien no wéinst dem Verbriechen un dem anere Meedche befrot.