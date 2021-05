D'Land a Latäinamerika gehéiert jo zu de gréissten Exportateure vu Rëndsfleesch weltwäit.

An Argentinie goufe pro Kapp am Joer 2019 ronn 38 Kilo Rëndsfleesch giess, dat sinn 12 Kilo méi pro Kapp, wéi an den USA, dat op der 2. Plaz läit.

Ma d'Land muss sech an de leschte Joren awer och enger Inflatioun stellen, déi sou héich ass, wéi néierens op der Welt. Am Abrëll gouf et eng Inflatioun vu 4,1%, an de leschten 12 Méint sinn d'Liewenskäschten an Argentinien ëm 46,3% geklommen.

D'Regierung huet dohier decidéiert, d'Fleesch-Exporter fir 30 Deeg auszesetzen, fir esou d'Präisser erofgedréckt ze kréien. Ausname sinn natierlech Exporter, déi schonn ënnerwee sinn.

2020 huet Argentinien Rëndsfleesch a Lieder am Wäert vun 3,37 Milliarden Dollar exportéiert.

Déi argentinesch Fleesch-Industrie wiert sech natierlech géint d'Pläng vun der Regierung. Duerch dës Mesure géing manner Fleesch produzéiert ginn an deemno géingen d'Präisser da weider klammen.