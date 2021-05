Marokko hätt d'Grenzkontrollen ausgesat an doropshi wäre bannent engem Dag esou vill Migranten op dësem europäeschen Ausseposten ukomm wéi nach ni.

Sou heescht et vun engem Porte-Parole vun der Insel.

Ceuta läit ganz no bei der nordafrikanescher Küst. Op d'mannst 5.000 Migrante sinn deels duerch d'Mëttelmier geschwommen, deels mat Schwammreefer oder Schlauchbooter gefuer an nach anerer hätte wärend der Ebbe quasi kënnen ze Fouss dohi goen.

1.500 Persoune wäre Mannerjäreger an op d'mannst eng Persoun wär dobäi ëm d'Liewe komm, sou schreift et déi lokal Zeitung.

D'Opfanglager wier komplett iwwerfëllt a vill Migrante géingen an der 85.000-Awunner-Stad ronderëm hänken, sou steet et am Rapport vun der Zeitung „El Faro“. Déi spuenesch Militärbase hätt elo logistesch Hëllef ugebueden.

D'Zentralregierung zu Madrid huet schonn 200 Policebeamten op d'Insel geschéckt.