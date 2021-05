Eng 23 Joer al Fra war no hirer Schéinheetsoperatioun alles anescht wéi zefridde mam Resultat.

Dowéinst huet si direkt e puer Mol mam Kapp widder d'Mauer geschloen an d'Mataarbechter an der Praxis ugegraff. Hir Schwëster an d'Polizisten hate Problemer, d'Patientin ze berouegen. Wéi et vun de Beamten heescht, gouf ausser hir awer kee blesséiert.