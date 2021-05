En Dënschdeg goufen am Ganzen 48 Wunnenge vun der Police duerchsicht, betraff sinn 53 Persounen tëscht 14 a 84 Joer.

E konkrete Lien tëscht deenen eenzele Verdächtege géif et der Police no am Moment net ginn.

De Leit gëtt virgehäit, kannerpornographesch Texter besiess a verbreet ze hunn. Schwéierpunkte vun der Razzia ware Freiburg a Lörrach, ma och vereenzelt aner Plaze goufen duerchsicht.

Et goufe Smartphonen, Tablets, Laptoppen, Computer an aner "Datenträger" confisquéiert.

Ronn 130 Beamte waren am Asaz. Wéi et heescht kruten d'Autoritéiten Indicen aus den USA.