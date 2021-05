Als Grond nennt d'SPD-Politikerin d'Diskussiounen an d'Reprochen ëm hir Dokteraarbecht aus dem Joer 2010.

D'Freie Universität Berlin hat schonn 2019 eng zweet Iwwerpréiwung vun der Aarbecht duerchgefouert an ass zur Conclusioun komm, dass d'Ministesch hiren Titel kéint behalen. Ma d'Prozedur gouf dunn 2020 nach eemol lancéiert, wouropshin d'Franziska Giffey matgedeelt huet, se géing hiren Titel net méi benotzen, onofhängeg vum Resultat.

Wei den däitsche Magasinn „Focus“ rezent gemellt hat, kéint et dorop erauslafen, datt d'Politikerin déi Kéier hiren Titel ofgeholl kritt. Si huet erkläert, dass se d'Aarbecht mat beschtem Wëssen a Gewësse geschriwwen hätt a wann hir dobäi Feeler geschitt wären, da géing se sech dofir entschëllegen.

Well d'Regierung an d'Partei elo Usproch op Kloerheet a Verbindlechkeet hätten, géing si zerécktrieden.

D'SPD-Politikerin géing awer weiderhin un hirer Spëtzekandidatur fir d'Parlamentswalen am September festhalen. D'Berliner kéinte sech op si verloossen, sou d'Giffey, déi an der Haaptstad an d'Course geet fir den Bundestag.