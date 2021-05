Nom Rekordundrang vun 8.000 Migranten aus dem Marokko, bleift d'Situatioun un der Grenz zu der spuenescher Exklav Ceuta ugespaant.

E Mëttwoch de Moien hunn op en Neits e puer Mënsche versicht, de spueneschen Territoire z'erreechen. Op der Plage vun Ceuta hu sech Dosende spuenesch Zaldote positionéiert, déi d'Schwëmmer u Land begleet a vun do aus direkt nees zeréckgeschéckt hunn.

Vun den iwwer 8.000 Migranten, déi e Méindeg ukomm sinn, sinn der 4.800 nees a Marokko expulséiert ginn, sou de spuenesche Regierungschef Pedro Sánchez e Mëttwoch. Hien huet d'Situatioun als "schwéier Kris fir Spuenien an Europa" bezeechent an ugekënnegt, an der Exklav nees fir Uerdnung ze suergen.

D'Regierung zu Madrid huet elo ugeuerdent, 250 zousätzlech Sécherheetsleit op d'Plaz ze schécken. 150 Beamte goufen a Bereetschaft gesat.

Ceuta an déi aner spuenesch Exklav Melilla hunn déi eenzeg Landesgrenz tëscht der EU an Afrika an sinn dowéinst reegelméisseg d'Zil vu Mënschen, déi sech an Europa e bessert Liewen erhoffen.

Déi marokkanesch Sécherheetsleit haten d'Migrante wuel einfach esou passéiere gelooss. Hannergrond dierft e Sträit tëscht Marokko a Spuenien ëm de Konflikt an der Westsahara sinn.