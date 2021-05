Déi belsch Police ass den Ament op der Sich no engem Zaldot, deen engem bekannte Virolog mam Doud gedreet huet.

De Mann gëllt als geféierlech a rietsextrem a soll mat Waffen ënnergedaucht sinn, nodeems hien e Bréif hannerlooss huet, dee "besuergneserreegend" wier. Wéi et vun engem Spriecher vum belsche Parquet heescht, hätten am Bréif Menacë géintiwwer dem Staat a Persounen aus dem ëffentleche Liewe gestanen.

An der Regioun ronderëm säi Wunnsëtz gëtt nom Verdächtege gesicht. Medieberichter no soll hien tëscht 40 a 50 Joer al sinn an ënnert anerem e Maschinnegewier, eng Pistoul a Schutzkleedung geklaut hunn.

Säi Gefier gouf an engem Bësch an der Géigend vun Dilsen-Stolkkem fonnt, dodran och Waffen.

D'Menacen hu sech virun allem géint de Virolog Marc Van Ranst geriicht. Wärend der Pandemie war hien dacks an de Medien ze gesinn a gouf vill vu Corona-Géigner kritiséiert. De Wëssenschaftler gouf elo mat senger Famill op eng sécher Plaz bruecht.