Dat ass d’Resultat vun engen Gespréich tëscht den Ausseministere Blinken a Lavrov zu Reykjavik, um Bord vum arktesche Sommet.

Et wier een op ville Punkten net enger Meenung, mä et wéilt een nees méi an den Dialog mateneen trieden, fir eng stabil Relatioun opzebauen, sote béid Politiker. A villen internationale Froen oder Konflikter kéint een zesummeschaffen.

Rumeuren an de Kulisse vu Reykjavik schwätzen och vun engem offizielle Sommet tëscht de Presidente Biden a Putin, nach am Laf vun dësem Joer.