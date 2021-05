Am US-Bundesstaat Texas huet de Gouverneur en neit Ofdreiwungsgesetz ënnerschreiwen, dat ganz ëmstridden ass a fir vill politesch Diskussiounen suergt.

An Zukunft däerfe Fraen net méi ofdreiwen, wa se iwwert déi 6. Schwangerschaftswoch eraus sinn. Also zu engem Zäitpunkt, wa vill Fraen emol net genee wëssen, dass se schwanger sinn. Exceptioune ginn et och keng fir de Fall vu méiglechem Inzest oder Vergewaltegungen. Weider 9 Bundesstaaten, déi vu Republikaner regéiert ginn, kéinten op de selwechte Wee goen.