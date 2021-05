Den Netanyahu weist déi Fuerderung zréck a wëll mat der Operatioun weiderfueren, bis d’Zil erreecht ass.

D’Hamas spekuléiert an der Tëschenzäit iwwer eng Wafferou. An den nächsten zwee Deeg kéint et souwäit sinn. Israel misst awer den éischte Schratt maachen, seet d’Hamas. Dat huet Israel awer bis ewell refuséiert. Den Netanyahu wëll "haart" bleiwen. D’Rakéiten aus der Gazasträif misste fir d’éischt ophéieren.

Den däitschen Ausseminister Heiko Maas reest en Donneschdeg an Israel an an d’Palestinenser-Gebidder.