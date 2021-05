De verurteelte Mäerder Quintin Jones ass e Mëttwoch am Prisong zu Huntsville am US-Bundesstaat Texas per Gëftsprëtz higeriicht ginn.

Den 41 Joer ale Verurteelten hat an engem Video un de Gouverneur Greg Abbott appelléiert, seng Doudesstrof an eng liewenslaang Prisongsstrof ëmzewandelen. Ouni Succès. Eng am Internet lancéiert Petitioun, fir d'Begnodegung vum Jones, war vu ronn 160.000 Mënschen ënnerschriwwe ginn. Och ouni Succès. Am Abbott senger Amtszäit vu 6 Joer huet hie just een eenzegen Doudeskandidat begnodegt. De Quintin Jones war wéinst Mord u senger Tatta zum Doud verurteelt ginn. Hien hat déi 83 Joer al Fra 1993 mat engem Baseball-Schléier erschloen an dunn 30 Dollar geklaut, mat deenen hien Droge kaaft hat. Den Jones huet d'Dot ni bestridden, huet awer am Video beteiert, dass hien an Tëscht en anere Mënsch gi wier. Et handelt sech ëm déi éischt Hiriichtung an den USA zanter dem Amtsuntrëtt vum US-President Joe Biden. De Biden ass géint d'Doudesstrof, huet awer bei de Gesetzer vun de Bundesstaaten iwwer Héchststrofe, souwéi de jeeweilege Strofvollzuch keen Afloss. Hien hat awer annoncéiert, mam US-Kongress doru schaffen ze wëllen, dass d'Doudesstrof op US-Bundesniveau ofgeschaaft gëtt. D'Doudesstrof ass an den USA héchst ëmstridden. 23 vun de 50 Bundesstaaten hu se ofgeschaaft, 3 weiderer hunn hir Vollstreckungen ausgesat.